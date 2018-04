FNs sikkerhetsråd skal besøke Myanmar

utenriks

Ifølge Myanmars utenriksdepartement skal delegasjonen besøke det som blir omtalt som mottakssentre for repatrierte flyktninger og landsbyer nord i delstaten Rakhine.

Rakhine ligger helt vest i Myanmar og grenser mot Bangladesh. Siden august i fjor er rundt 700.000 mennesker fra den muslimske minoriteten fordrevet til nabolandet under en omfattende militæroperasjon. Det er ikke bekreftet at noen av dem har vendt hjem igjen.

Myndighetene i Myanmar har sagt at landet er villig til å la flyktningene komme tilbake, og signerte i november en returavtale med Bangladesh. Men både FN og hjelpeorganisasjoner er skeptiske ettersom mange landsbyer er svidd av og det fortsatt er sterke fordommer mot rohingyaene i den buddhistiske flertallsbefolkningen.

Også i delstaten Kachin nord i landet har militæret nylig gjennomført en større operasjon som har drevet sivile på flukt. Tirsdag tok 32 grupper i Kachin til orde for at Myanmar bør anmeldes for menneskerettsbrudd og stilles for Den internasjonale straffedomstolen.

– Verdenssamfunnet må være sterkere og ikke bare høre på Myanmars regjering og Aung San Suu Kyi, sier Khon Ja i Kachin Peace Network til nyhetsbyrået DPA.

(©NTB)