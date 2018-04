Macron: Frankrike og USA vil ha ny atomavtale med Iran

utenriks

Tidligere på dagen beskrev Trump den nåværende atomavtalen som «fryktelig» og «sinnssyk».

Inntil nå har nærmeste alle andre stormakter i verden forsvart avtalen om Irans atomprogram. Mange av dem har forsøkt å overtale Trump til å støtte den.

Nå ser det imidlertid ut til at Frankrike har snudd.

– Vi har hatt svært åpne diskusjoner, sa Macron etter et møte med Trump i Det hvite hus tirsdag.

– Derfor ønsker vi fra nå av å jobbe med en ny avtale med Iran.

– Fryktelig avtale

Macron kom deretter med en liten liste med krav til den nye avtalen. Den må hindre all kjernefysisk aktivitet i Iran til 2025, landet må slutte å anrike uran og i tillegg stanse sitt program for utvikling av langtrekkende militære raketter.

Så langt har Iran fullstendig avvist alle forslag om å endre den nåværende avtalen om landets atomprogram. Iranske myndigheter har gjort det klart at de vil gjenoppta programmet hvis USA trekker seg fra avtalen.

Trump har så langt ikke sagt rett ut at avtalen blir skrotet. Men han har mange ganger antydet at det kan skje.

– Folk kjenner mitt syn på avtalen. Det var en fryktelige avtale, den burde aldri vært inngått. Den er sinnssyk, sa Trump da han møtte pressen sammen med Macron i Det hvite hus tidligere tirsdag.

– Har samme mål

Trump advarte om at Iran vil få «større problemer enn de noen gang har hatt», hvis landet gjenopptar sitt atomprogram.

Macron uttalte seg i noe mer diplomatiske ordelag og forklarte at han og Trump ville vurdere atomavtalen «i en videre regional kontekst».

– Vi har det samme målet, vi vil unngå eskalering og spredning av atomvåpen i regionen. Nå må vi finne den rette veien videre, sa den franske presidenten.

Trump kommenterte også det planlagte toppmøtet mellom ham og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

– Han har virkelig vært svært åpen og svært respektabel basert på alt vi kan se.

USA har fått vite at Kim ønsker å holde toppmøtet så raskt som mulig, ifølge Trump.

Statsmiddag

Macron er den første utenlandske statslederen som er kommet på offisielt statsbesøk i USA etter at Trump overtok som president.

Forrige gang en amerikansk president ventet over et år etter at han ble valgt før han gjennomførte et statsbesøk, var for nesten hundre år siden.

Macron blir tirsdag kveld hedret med en offisiell middag hvor rundt 150 gjester vil være til stede. Det vil også IMF-sjefen Christine Lagarde, USAs forsvarsminister Jim Mattis, påtroppende utenriksminister Mike Pompeo og en rekke andre amerikanske toppolitikere.

Det har vakt en viss oppsikt at Trump, i strid med tradisjonen, ikke har invitert noen demokratiske kongresspolitikere og heller ingen journalister.