Muslimsk råd i Tyskland fordømmer antisemittisme

– Antisemittisme, rasisme og hat er en stor synd i Islam. Derfor vil vi aldri tolerere det, sier rådets president Aiman Mazyek til avisen Rheinische Post.

I et intervju med israelsk TV i helgen sa statsminister Angela Merkel at «flyktninger og andre mennesker av arabisk opphav bringer med seg en annen form for antisemittisme» til Tyskland.

Mazyek stiller spørsmål ved dette og påpeker at Merkel ikke har belegg for denne påstanden i kriminalstatistikken.

– Vi ser likevel svært alvorlig på at det blant enkelte flyktninger fins antisemittisme, sier han.

Presidenten i jødenes sentralråd (ZJD) i Tyskland, Josef Schuster, rådet tirsdag jøder til ikke å bære kalott på offentlige steder i Tyskland.

