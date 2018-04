Ni politifolk drept i angrep i Afghanistan

utenriks

Fire andre politifolk ble såret i angrepene, som fant sted i Jighatoo-distriktet i Ghazni-provinsen, opplyser Mohammad Arif Rahmani. Han sitter i provinsrådet og kritiserer regjeringsstyrker i området for ikke å ha kommet politifolkene til unnsetning.

– Stridsvogner fra den afghanske hæren befant seg i dalen, men rykket ikke inn for å komme politifolkene til unnsetning, sier Rahmani.

Taliban tar via sin talsmann Zabihullah Mujahid på seg ansvaret for angrepet, som var det siste i en lang rekke tilsvarende angrep mot soldater og politifolk de siste ukene.

Mandag ble 17 medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept i en serie angrep mot veisperringer i den vestlige Badghis-provinsen.

Tallet på døde etter søndagens selvmordsangrep mot et valglokale i Kabul, der hundrevis av mennesker sto i kø for å registrere seg som velgere, steg mandag til 60. Ytterligere 129 ble såret i angrepet, blant dem et stort antall kvinner og barn, opplyser helsedepartementet i landet.

(©NTB)