Knapp republikansk seier i Arizona en kalddusj for Trump

utenriks

Lesko vant tirsdagens valg med rundt 5 prosentpoeng over Demokratenes kandidat Hiral Tipirneni, en akuttlege og politisk nykommer som håpet å gjenta Demokratenes overraskende seire i suppleringsvalgene i Pennsylvania og Alabama tidligere i år.

Under presidentvalget i 2016 vant Donald Trump det aktuelle valgdistriktet med 21 prosentpoeng. Det regnes som ett av mest konservative områdene i Arizona, en delstat som i årevis har vært dominert av republikanerne.

– Debbie vil gjøre en flott jobb, tvitret Trump onsdag.

Ifølge nyhetsbyrået AP måtte det både betydelig pengestøtte fra Det republikanske partiet, drahjelp fra Trump på Twitter og støttende utspill fra både nåværende og tidligere guvernører for å sikre henne seieren.

Politisk rådgiver for republikanerne, Chuck Coughlin, mener at marginen ikke er god med tanke på republikanernes sjanser i høstens mellomvalg, som kan føre til at Demokratene får flertall i Kongressen.

Debbie Lesko erstatter partikollegaen Trent Franks, som gikk av i desember som følge av anklager om upassende seksuell oppførsel.

Arizonas tidligere guvernør, Jan Brewer, mener at Republikanerne må gjøre noen endringer hvis de skal beholde plassene sine i valget i november.

– Jeg mener at alle republikanere må våkne opp og lytte til hva folket ønsker. Før november må vi jobbe svært hardt. Vi vil måtte lytte til våre velgere, sier han.

(©NTB)