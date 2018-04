Terrordommer mot journalister i Tyrkia

utenriks

De ansatte i avisa fikk onsdag fengselsdommer på mellom to og et halvt og sju og et halvt år.

Pressefolkene vil likevel ikke begynne soningen nå, siden dommene ble anket, ifølge nyhetsbyrået DPA. Ankesakene er ventet å begynne om kort tid.

Domstolen i utkanten av storbyen Istanbul fant det bevist at pressefolkene har bistått tre grupper som tyrkiske myndigheter regner som terrororganisasjoner: Den væpnede kurdiske gruppen PKK, et venstreradikalt parti og bevegelsen til den islamske predikanten Fethullah Gülen.

Cumhuriyet, Tyrkias eldste dagsavis, avviser anklagene. Avisas redaksjon er sterkt kritisk til Tyrkias regjering og mener myndighetene forsøker å kneble dem.

Sjefredaktør Murat Sabuncu og den kjente gravejournalisten Ahmet Sik ble begge dømt til sju og et halvt års fengsel.

– Hold hodet høyt. Intet diktatur i historien har vunnet kampen for å stilne de rettferdige, skrev Sik på Twitter etter dommen.

Tre andre ansatte i avisa ble frikjent. Regjeringen i Tyrkia mener Gülens bevegelse sto bak kuppforsøket i landet i 2016.

