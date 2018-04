Advokat etter Cosby-kjennelse: – Endelig blir kvinner trodd

utenriks

Torsdag ble juryens kjennelse lest opp i Norristown utenfor Philadelphia i USA. Cosby ble funnet skyldig i å ha dopet ned og forgrepet seg på Andrea Constand i 2004.

Også rundt 60 andre kvinner har anklaget Cosby for overgrep, men de aller fleste sakene er foreldet. Skuespilleren er derfor bare blitt tiltalt for å ha forgrepet seg mot Constand.

– Vi er så glade for endelig å kunne si at kvinner blir trodd, sier advokat Gloria Allred, som representerer flere av kvinnene.

– Og ikke bare på #metoo, men i en rettssal.

Metoo-æraen

Rettssaken mot Cosby kom opp på nytt etter at en annen jury i 2017 ikke greide å komme til enighet om en kjennelse. Saken omtales av nyhetsbyrået AP som «metoo-æraens første store kjendisrettssak».

Constand har forklart at Cosby ga henne piller som satte henne ut av spill før han forgrep seg på henne. Selv forklarte Cosby i retten at det dreide seg om frivillig sex.

Kjennelsen som er avsagt, dreier seg om tre tiltalepunkter, som alle kan gi inntil ti års fengsel. Dermed kan Cosby komme til å tilbringe resten av livet i fengsel, til tross for at rettspraksisen tilsier at straffeutmålingen blir noe mildere.

80-åringens advokat Tom Mesereau, som i sin tid forsvarte Michael Jackson mot anklager om seksuelle overgrep mot barn, lover imidlertid at dommen vil bli anket.

– Kampen er ikke over, sier Mesereau.

Kraftsalve

Cosby så rett ut i luften mens kjennelsen ble lest opp, men kom kort etter med en kraftsalve mot aktor Kevin Steele. Han hadde da argumentert for varetektsfengsling på grunn av rømningsfare.

– Ditt rasshøl! ropte mannen som tidligere var mest kjent for rollen som familiefaren Cliff Huxtable i «The Cosby Show».

Steele mener Cosby har stått bak overgrep mot kvinner begått over en periode på flere tiår. Skuespilleren har angivelig brukt sin kjendisstatus, formue og støttespillere til å skjule forbrytelsene.

– Penger og makt vil ikke hindre oss i å etterforske eller bringe saker for retten, forsikrer Steele.

Flere vitner

I den to uker lange rettssaken mot Cosby fikk aktoratet føre fem andre kvinner som beskylder Cosby for overgrep, som vitner.

I forrige rettsrunde fikk påtalemyndigheten bare føre ett slikt vitne. Kvinnenes forklaringer tegnet et bilde av TV-stjernen som en serieovergriper, noe som ser ut til å ha overbevist juryens sju mannlige og fem kvinnelige medlemmer.

Cosbys advokater har på sin side forsøkt å angripe Andrea Constands troverdighet og fremstille henne som en «grådig løgner». De har også anklaget de andre kvinnene som har stått fram, for å være ute etter oppmerksomhet.

Flere jusseksperter har vært skeptisk til muligheten for å få Cosby dømt, fordi det har gått så lang tid siden overgrepet og fordi det manglet fysiske bevis.

Samtidig har det vært antatt at de mange metoo-sakene kunne gjøre retten mer tilbøyelig til å tro på kvinnenes forklaringer.