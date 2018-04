Trump besøker Storbritannia 13. juli

utenriks

Det dreier seg om et såkalt «arbeidsbesøk», opplyser kildene. Også Storbritannias USA-ambassadør bekrefter meldingen.

Etter at Theresa May var raskt ute med å invitere den omstridte amerikanske presidenten til landet, er besøket blitt utsatt en rekke ganger. May var den første utenlandske regjeringssjefen som besøkte Trump etter at han ble innsatt som president i 2017.

Både Londons ordfører Sadiq Khan, en rekke folkevalgte og mange andre briter har protestert mot at Trump kommer på offisielt besøk. Bakgrunnen er blant annet at Trump i fjor delte en omstridt video på Twitter som først ble lagt ut av en britisk ytre høyre-politiker.

Det har også vært argumentert med at det vil være pinlig for dronning Elizabeth å møte den brautende presidenten. Et statsbesøk omfatter alltid et møte med dronningen, og det var det som opprinnelig lå i kortene da May inviterte den ferske amerikanske presidenten tidlig i fjor. Et arbeidsbesøk er lavere rangert, og innebærer mindre pomp og prakt.