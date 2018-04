Amerikansk etterretningskomité har lagt fram sin siste russlandsrapport

utenriks

Komiteen, som har republikansk flertall, offentliggjorde fredag sin siste rapport og avsluttet etterforskningen, til tross for protester fra Demokratene.

USAs president Donald Trump var raskt ute med å kommentere rapporten på Twitter.

– Rapporten fra etterretningskomiteen i Representantenes hus er nettopp ute. «Ingen bevis» for at Trumps valgkampteam «samarbeidet, koordinerte eller konspirerte med Russland». Clintons valgkampteam betalte for granskning av opposisjonen som ble skaffet fra Russland – Wow! Total heksejakt! MÅ TA SLUTT NÅ, skriver han.

Etterforskningen rapporten setter en sluttstrek for, startet som et felles prosjekt på tvers av partiene, men endte med krangling mellom republikanske medlemmer på den ene siden og demokratiske på den andre.

Republikanerne la allerede i mars fram sine viktigste funn.

Samtidig fortsetter den spesialutnevnte etterforskeren Robert Mueller sin etterforskning. Det gjør også etterforskningen til etterretningskomiteen og justiskomiteen i Senatet.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus kom fram til at Russland forsøkte å så splid i USA ved hjelp av nettangrep og sosiale medier, men at det ikke skjedde i samarbeid med Trumps team.

Demokratene i komiteen er dypt uenige med konklusjonene. De mener at komiteen ikke har snakket med nok vitner og heller ikke samlet nok bevis for å konkludere slik den gjør.

