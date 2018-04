Kim: Vil ikke gjenta fortiden  

utenriks

I Fredshuset, stedet der samtalene mellom de to partene finner sted, signerte Kim i gjesteboken:

– En ny historie begynner nå – ved begynnelsen av historien og fredsperioden.

De to lederne skal drøfte nordkoreanske atomvåpen og en permanent fredsavtale mellom landene. Etter å ha satt seg ved møtebordet fredag morgen, byttet de to på å ta ordet og å dele egne ønsker og håp om et positivt utfall.

– Våren kan ha kommet til den koreanske halvøya, sa Moon. Han beskrev Kims beslutning om å krysse grensa til sør som «modig» og som et «symbol for fred», og la til at han håpte de sammen ville komme fram «modige beslutninger».

Kim svarte at han så fram til ektefølte, ærlige og oppriktige samtaler med Moon.

Formelt sett er landene fortsatt i krig, siden det aldri ble undertegnet noen fredsavtale etter Koreakrigen på 1950-tallet. Kim er den første nordkoreanske lederen som har satt sine bein i nabolandet siden Koreakrigen tok slutt i 1953.

