Merkel på utfordrende tur over Atlanteren

utenriks

Merkels besøk i Washington fredag er ventet å bli langt mer forretningsmessig enn det storslåtte statsbesøket som Frankrikes president Emmanuel Macron gjennomførte tidligere i uka.

Mens Macron har bygd opp et godt personlig forhold til Trump, tross stor politisk avstand, har Merkel et anstrengt forhold til den amerikanske presidenten.

Møtet mellom Macron og Trump var preget av skulderklapp og klemmer. Når Merkel ankommer vil trolig stemningen være langt kjøligere. Forrige gang hun tok turen til Det hvite hus, i mars i fjor, ble hun tilsynelatende oversett av Trump da hun forsøkte å gi ham et håndtrykk.

Men til tross for Merkels mer nøkterne stil, har hun samme oppgave som Macron: Å overbevise Trump om at han ikke må innføre toll på import av stål og aluminium fra Europa, og at han heller ikke må skrote atomavtalen med Iran.

I mars kunngjorde Trump at han innfører 25 prosents importtoll på stål og 10 prosent på aluminium. Etter kraftige reaksjoner fra USAs allierte i Europa, gikk han med å innvilge et midlertidig unntak for blant annet EU, dog ikke for Norge. Men dette utløper 1. mai.

Tror ikke på fritak

Før Merkel satte kursen mot USA, ga en tysk regjeringskilde uttrykk for at det er lite håp om at Europa vil bli spart for tollen.

– Ut fra dagens perspektiv må vi anta at tollen kommer 1. mai. Og da får vi se hvordan vi håndterer det, sier kilden til nyhetsbyrået AFP.

Den neste fristen utløper 12. mai. Det er dagen da Trump har truet med å skrote atomavtalen med Iran, som skal hindre at Iran utvikler atomvåpen i bytte mot at sanksjonene mot landet oppheves.

Trump har kalt avtalen for «sinnssyk» og «den verste noensinne». Det er foreløpig ingenting som tyder på at Macron har greid å overtale ham til å snu, og Merkel stiller trolig med langt dårligere odds.

Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på at han er sterkt kritisk til Merkels politikk. Han mener også at Tyskland skylder USA store summer på grunn av for små bidrag til NATO og landets store handelsoverskudd med USA.

– Vanskelig partner

Merkel på sin side misliker sterkt at Trump vil trekke USA fra klimaavtalen, og hans løfte om å sette USA først på bekosting av internasjonalt samarbeid.

– Det er ingen hemmelighet at hun ser den nåværende beboeren i Det hvite hus som en vanskelig partner. Hennes retur til Washington denne uken vil etter alt å dømme bli et sjongleringsnummer, skriver tankesmia German Marshall Fund.

Merkel, som var statsminister også under George W. Bush og Barack Obama, fastholdt tidligere i uka at hun ønsker å bevare et solid strategisk partnerskap med USA.

– Den transatlantiske alliansen, gitt de mange ikke-demokratiske utviklingstrekkene i verden, er en stor skatt som jeg helt klart ønsker å verne om og gi næring til, sa hun.

(©NTB)