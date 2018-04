Otto Warmbiers foreldrene saksøker Nord-Korea

utenriks

Fred og Cindy Warmbier anklager landet for tortur og drap på sønnen, og de krever kompensasjon for dødsfallet i det sivile søksmålet som nå er levert.

Otto Warmbier ble pågrepet under en reise i Nord-Korea i januar i 2016 for å ha stjålet en propagandaplakat. Han ble senere dømt til 15 års hardt arbeid. I juni i fjor ble Warmbier sendt hjem til USA, men han lå da i koma og hadde fått alvorlig hjerneskade. Myndighetene i Nord-Korea hevdet at Warmbier havnet i koma på grunn av botulisme han skal ha pådratt seg etter at han tok en sovepille. Han døde kort tid etter at han kom hjem til USA.

– Otto ble tatt som gissel, holdt som fange av politiske årsaker, ble brukt som en brikke i et spill og ble utsatt for ekstremt hard og brutal behandling av Kim Jong-un, sier Fred Warmbier i en uttalelse.

Søksmålet ble levert inn kun kort tid før Kim Jong-un fredag ble den første nordkoreanske lederen til å krysse grensen til Sør-Korea siden 1953. Om få uker er det planlagt et møte mellom Kim Jong-un og USAs president Donald Trump.

