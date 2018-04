Pompeo kaster seg inn i verdenspolitikken 

utenriks

Pompeo hadde NATOs utenriksministermøte i Brussel som første stopp på hasteturen. Der fikk han ordet nøyaktig 12 timer og 34 minutter etter at Senatet godkjente ham.

– Jeg tror faktisk det er ny rekord, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Det var lenge usikkert om Pompeo ville rekke møtet. Han reiste så snart formalitetene i Washington var på plass.

– Jeg hoppet på flyet og kom rett hit. Og det er det god grunn til. Det arbeidet som gjøres her, er uvurderlig, sa Pompeo da han ble ønsket velkommen av Stoltenberg.

– Presidenten ville veldig sterkt at jeg skulle reise hit, så jeg er glad jeg nådde det, sa han.

Lang erfaring

Stoltenberg var full av lovord og trakk spesielt fram Pompeos lange og varierte erfaring som alt fra CIA-sjef til amerikansk soldat i Tyskland under den kalde krigen.

– Det er den perfekte bakgrunnen for USAs fremste diplomat, sa han.

Pompeo fikk også hilst på utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Han har en bakgrunn som er veldig relevant for den jobben han nå får. Han har god oversikt over den sikkerhetspolitiske situasjonen og hvordan de forskyvningene man har sett i verden, påvirker USA, sier hun.

Hun mener Pompeo framsto som ganske moderat da han ble grillet i Senatet før godkjenningen. Men hun forsikrer også om at hun vil si ifra når hun er uenig med ham.

Vanskelige spørsmål

Det må Pompeo også regne med at andre europeiske utenriksministre kommer til å gjøre. Han får nemlig svært vanskelige saker på bordet der det haster å få løsninger på plass.

Allerede innen 1. mai skal det avgjøres om det midlertidige unntaket som EU har fått fra USAs nye importtoll på stål og aluminium, skal videreføres.

Frykten er stor for at unntaket kan bli fjernet.

Etterpå står atomavtalen med Iran for tur. Her pågår det nå et intenst diplomati for å få USA til å bli værende i avtalen. En beslutning er ventet innen 12. mai.

Prøver å overbevise USA

USAs president Donald Trump er sterkt kritisk til atomavtalen og har brukt ord som «forferdelig», «sinnssyk» og «latterlig» om den. Med Pompeo har han dessuten fått en utenriksminister på laget som regnes som betydelig mer skeptisk til avtalen enn forgjengeren Rex Tillerson.

Europeiske land har likevel ikke gitt opp og bruker nå alle kanaler for å forsøke å overbevise amerikanerne. Fredag var det ventet at Iran-avtalen ville bli diskutert både på sidelinjen av fredagens NATO-møte og i Det hvite hus på møtet mellom Trump og Tysklands statsminister Angela Merkel.

Søreide mener det er vanskelig å spå hva utfallet blir.

– Bekymringen er at det er vanskelig for Europa alene å fylle det økonomiske og politiske tomrommet som da vil oppstå, sier hun.

Hun håper USA blir værende i avtalen.

– Vi har ikke noe bedre alternativ, og Iran har vist at de etterlever avtalen, sier Søreide til NTB.

(©NTB)