Xi: Håper på nytt kapittel for Kina og India

utenriks

Den indiske statsministeren var i Beijing mens verdens øyne var rettet mot Korea, hvor lederne for Nord- og Sør-Korea hadde sitt første toppmøte.

Møtet mellom Xi og Modi ble beskrevet som uformelt, og omfattet et museumsbesøk og en middag.

– Jeg håper statsministeren og jeg kan begynne et nytt kapittel i forholdet mellom Kina og India, sa Xi til statlig kinesisk TV.

Han uttrykte håp om at landenes vennlige relasjoner vil «strømme framover uten stans, som Yangtze og Den gule flod».

Kina og India er verdens mest folkerike land, og innbyggerne deres utgjør 40 prosent av verdens befolkning. Modi sa at dette medfører et ansvar for å prøve å løse global problemer.

Forholdet mellom Kina og India har i perioder vært svært anstrengt på grunn av uenighet om grensa mellom landene i Himalaya. I fjor sommer ble soldater fra begge landene sendt inn i et omstridt område i det vesle landet Bhutan, som er alliert med India.

Men verken Xi eller Modi nevnte denne episoden da de møtte pressen i Beijing. Statsministerens besøk fortsetter lørdag – og da skal de to lederne dra på båttur, vandre langs en innsjø og spise lunsj.

