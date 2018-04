Pornostjernes sak mot Trump og Cohen utsatt

utenriks

Det slo en føderal dommer fast fredag, og setter dato for høringen til 27. juli.

Trumps advokat har bedt om at saken utsettes fordi han er under etterforskning av FBI. Cohen har påberopt seg retten til å unngå selvinkriminering i saken, en rett nedfelt i det femte grunnlovstillegget. Cohen mener at når han påberoper seg denne retten i sivilsaken, kan det hindre ham i å forklare seg i saken FBI etterforsker ham for, og dermed blir førstnevnte utsatt.

Daniels har saksøkt både Cohen og presidenten. Hun hevder hun hadde sex med Donald Trump i 2006 og at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å holde tett om det påståtte seksuelle forholdet. Daniels måtte signere en taushetserklæring, som hun nå prøver å få opphevet siden Trump aldri signerte den. Hun saksøker også Cohen for ærekrenkelse.

Cohen er samtidig under etterforskning av FBI for kriminalitet knyttet til forretningsvirksomheten hans.

