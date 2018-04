Sammenstøt mellom syriske og USA-støttede styrker

utenriks

Meldingen fra den London-baserte eksilgruppa kom samtidig som Syrias statlige nyhetsbyrå SANA skrev at den syriske hæren hadde vunnet kontroll over fire landsbyer fra USA-støttede SDF i provinsen Deir al-Zor.

Store deler av Deir al-Zor-provinsen har vært under ekstremistgruppa IS' kontroll, men i løpet av det siste året har styrker fra det syriske regimet gjenvunnet kontroll over mesteparten av området vest for elva Eufrat, mens SDF har tatt områder øst for elva.

Ifølge AP er det svært sjeldent at syriske soldater krysser Eufrat mot øst.

Den 7. februar angrep styrker som støtter det syriske regimet, SDF-stillinger øst for elva, noe som utløste et voldsomt motangrep bestående av blant annet amerikanskledede luftangrep. Ulike kilder har oppgitt at 100–200 personer ble drept, deriblant mange leiesoldater fra Russland og andre tidligere Sovjet-republikker. Dette er ikke bekreftet av russiske myndigheter.

