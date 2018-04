Trump: Møte med Nord-Korea trolig innen en måned

utenriks

– Jeg tror vi kommer til å holde et møte i løpet av de neste tre eller fire ukene. Det kommer til å bli et veldig viktig møte om atomnedrustning på Koreahalvøya, sa Trump under et valgkamparrangement i byen Washington i Michigan lørdag kveld, ifølge Reuters.

Mongolia og Singapore skal ifølge CBS og CNN være blant de aktuelle stedene for møtet. Samtidig har Singapores statsminister uttalt at han ikke har fått noen formell forespørsel om at hans land skal være vertssted.

Oppmerksomheten rundt det planlagte møtet mellom Trump og Kim har kun økt etter toppmøtet mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in fredag.

De tok hverandre i hendene og lovet å jobbe for fred og atomnedrustning – og tente dermed et håp om at krigsfaren på Koreahalvøya kan være over.

Samtidig peker kritikere på at en detaljert plan for hvordan og når en slik atomnedrustning skal gjennomføres, ikke forelå. Det spekuleres i at dette kan komme fram i dette kommende møtet.

Det ser den ferske utenriksministeren Mike Pompeo ut til å bekrefte. I et intervju med ABC News lørdag sier han at han hadde en «god samtale» med Kim da han var på besøk i Pyongyang for rundt tre uker siden.

– Kim var forberedt på å kartlegge hvordan vi kan oppnå atomnedrustning, sier Pompeo.

