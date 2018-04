Femstjernersbevegelsen går inn for nyvalg i Italia

utenriks

I en melding på Facebook oppfordrer bevegelsens partileder Luigi Di Maio det høyreorienterte partiet Ligaen å støtte et nyvalg.

Den populistiske Femstjernersbevegelsen ble største parti i valget i Italia i mars. De fire partiene i høyrealliansen fikk til sammen flere stemmer, men ikke nok til å få rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Regjeringsforhandlingene har så langt ikke ført fram ettersom Ligaen, det største partiet i høyrealliansen, ikke vil bryte med partiet til Silvio Berlusconi, Forza Italia, som er nest størst i høyrealliansen.

Femstjernersbevegelsen vil på sin side ikke sitte i regjering med Berlusconis parti.

Det har også pågått samtaler om et mulig regjeringssamarbeid mellom Femstjernersbevegelsen og sentrum-venstre-partiet Demokratene. Men Demokratenes tidligere leder Matteo Renzi sa i et TV-intervju søndag at det ikke var mulig å komme til enighet.

