Minst elleve barn skal være drept i selvmordsangrep sør i Afghanistan

Selvmordsbomberen antas å tilhøre Taliban, opplyser en talsmann for politiet.

16 andre personer ble såret, deriblant flere andre sivile afghanere, politimenn og rumenske soldater. Selvmordsbomberen sprengte en bil i luften like ved en kolonne med utenlandske soldater.

Angrepet skjedde i Daman-distriktet. Taliban har foreløpig ikke bekreftet at gruppen er ansvarlig.

Angrepet skjedde samme dag som minst 25 personer ble drept i to bombeangrep i hovedstaden Kabul – et angrep som IS hevder å stå bak.

