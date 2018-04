Netanyahu anklager Iran for brudd på atomavtalen

utenriks

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som overvåker det iranske atomprogrammet og landets installasjoner tett, konkluderer med at landet overholder avtalen som trådte i kraft i 2016.

Israels statsminister mener å kunne føre bevis for det motsatte og anklager Iran for å ha «et hemmelig våpenprogram som de i årevis har skjult for verdenssamfunnet».

– Iran løy, sier Netanyahu, som hevdet at Israel har avdekket hvordan Iran i 2017 flyttet sitt «hemmelige atom-arkiv» til det som ifølge ham ser ut som et uskyldig lager i Teheran.

Netanyahu hevdet videre å ha fått tilgang til «atom-arkivet» og at Israel nå har delt innholdet både med USA og IAEA.

