Netanyahu hevder atomavtalen med Iran bygger på løgn

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som overvåker det iranske atomprogrammet og landets installasjoner tett, konkluderer med at landet overholder avtalen som trådte i kraft i 2016.

I henhold til avtalen har Iran bygd ned sitt atomprogram slik at det ikke lenger kan benyttes i våpenproduksjon og åpnet sine atomanlegg for inspeksjoner utenfra.

Israels statsminister mener å kunne føre bevis for at atomavtalen bygger på en bløff og anklager Iran for å ha hatt «et hemmelig våpenprogram som de i årevis har skjult for verdenssamfunnet».

Iran løy

– Iran løy, sier Netanyahu, som hevdet at Israel har avdekket hvordan Iran i 2017 flyttet sitt «hemmelige atom-arkiv» til det som ifølge ham ser ut som et uskyldig lager i Teheran.

Under en direktesendt pressekonferanse fra det israelske forsvarsdepartementet i Tel Aviv mandag, der Netanyahu snakket på engelsk henvendt til et internasjonalt publikum, opplyste han at israelsk etterretning hadde fått kloen i 183 CD-plater med til sammen 55.000 dokumenter fra det såkalte atom-arkivet.

Netanyahu viste bilder og klipp fra arkivet på storskjerm og avduket med dramatiske gester en bokhylle full av ringpermer under den velregisserte pressekonferansen. Han skrøt av det han omtalte som et av Israels største etterretningskupp gjennom tidene.

Materialet hevder han dokumenterer hvordan Iran i sin tid løy da de nektet å ha et program for utvikling av atomvåpen. Dette har rett nok også IAEA konkludert med tidligere og det er derfor tvilsomt om det kan kalles en ny avsløring.

Beholdt kunnskap

Netanyahu sa videre at Iran har beholdt sin kunnskap om atomvåpen for framtidig bruk, og at atomavtalen landet har inngått med omverdenen derfor er basert på løgner.

Eksperter på det iranske atomvåpenprogrammet har tidligere påpekt at kunnskap om utvikling av atomvåpen ikke kan viskes ut, og at IAEAs inspeksjoner av iranske installasjoner derfor er helt avgjørende for å sikre at landet overholder atomavtalen.

Håper på Trump

President Donald Trump truer med å trekke USA fra atomavtalen med Iran innen 12. mai. Netanyahu mener at opplysningene Israel nå legger fram, viser at dette er helt nødvendig.

– Jeg er sikker på at han vil gjøre det rette for USA, for Israel og for verdensfreden, sier Netanyahu.

Trump fikk spørsmål om Netanyahus påstander under en pressekonferanse mandag, men kommenterte dem ikke direkte.

– Dette viser at jeg har hatt 100 prosent rett, sa han, og gjentok deretter sin tidligere kritikk av atomavtalen.

Velkjent

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt var blant de første til å kommentere Netanyahus utspill, men kunne ikke se at Israels statsminister hadde noe nytt å bidra med.

– Dette bekrefter at Iran stengte ned sitt atomvåpenprogram i 2003, men at landet fortsatte sine teknologiske forsøk. Alt dette er i prinsippet velkjent. Iran anklages ikke for å ha brutt atomavtalen fra 2015, tvitrer Bildt.

Avfeier

Avisa The Guardians utenriksredaktør Julian Borger avfeier også Netanyahus påstander og skriver at IAEA hadde tilgang på den samme dokumentasjonen før 2011.

– Amerikansk etterretning hadde det trolig også før den tid. Dette er gjenbruk, skriver Borger på Twitter.

Edward Price, som jobbet for CIA i ti år fram til 2017 og også satt i president Barack Obamas nasjonale sikkerhetsråd, bekrefter dette.

– Det Netanyahu la fram i dag, var nytt for USA … for over et tiår siden. Etterretningstjenesten nedgraderte deler av sin vurdering av dette i 2007, tvitrer han.

Hoderysting

Netanyahu høstet latter og hoderysting da han fra FNs talerstol i 2012 viste fram en stor plansje som viste en tegneserieaktig bombe med tent lunte, og hevdet at Iran var kort tid unna å utvikle et atomvåpen.

Dette ble senere avvist av IAEA og sett på som et forsøk fra Israels side på å torpedere forhandlingene om en atomavtale med Iran.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif avviste tidligere mandag på humoristisk vis Netanyahus siste utspill.

– Han er som en guttunge som ikke klarer å slutte med å rope ulv, igjen og igjen, sa han.

