Nord-Korea stiller klokken lørdag

utenriks

I 2015 skiftet nordkoreanerne tidssone og har siden da ligget 30 minutter etter nabolandet. Under møtet i grensebyen Panmunjom skal Nord-Koreas leder Kim Jong-un ha sagt at det var «hjerteskjærende» å se de to klokkene som hang på veggen vise forskjellig tid.

– Siden det var vi som valgte å endre den tidligere standarden, vil vi gå tilbake til den opprinnelige tidssonen. Du kan kunngjøre dette offentlig, sa Kim, ifølge talsperson for Sør-Koreas president Moon Jae-in Yoon Young-chan.

Natt til mandag kunngjorde nordkoreanerne at dette vil skje allerede førstkommende lørdag.

