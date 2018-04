Pompeo støtter tostatsløsning – men møter ingen palestinere

utenriks

Pompeo besøkte mandag Jordan etter å ha tilbrakt helgen i Saudi-Arabia og Israel. Men turen inneholder ingen møter med palestinske ledere, og Pompeo vil heller ikke kritisere USAs bruk av skarp ammunisjon mot ubevæpnede palestinske demonstranter på Gazastripen.

I stedet framholder han at Israel har rett til å forsvare seg, og oppfordrer palestinerne til å vende tilbake til forhandlingsbordet.

– Ikke viktigste årsak

Under en pressekonferanse med Jordans utenriksminister Ayman Safadi framholdt Pompeo at USA er åpen for en tostatsløsning, og at det er et «sannsynlig resultat» hvis begge parter ønsker det.

– Partene vil til slutt ta en avgjørelse om hva den riktige løsningen er, sa Pompeo.

Men han sa seg ikke enig i Safadis beskrivelse av konflikten som den viktigste årsaken til ustabiliteten i regionen.

– For å oppnå stabilitet i Midtøsten er det en viktig del å løse denne konflikten. Nøyaktig hvordan den skal rangeres i forhold til de ulike utfordringene, vil jeg vente med. Vær sikker på at det er utrolig viktig for USA å gi all mulig støtte for at de to partene skal komme fram til en løsning, sa Pompeo.

Flytter ambassaden

President Donald Trump har besluttet å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til tross for sterke palestinske protester.

USAs beslutning bryter med verdenssamfunnets mangeårige holdning til Jerusalem. Både Norge og andre vestlige land mener at Jerusalem bør være et forhandlingsspørsmål mellom Israel og Palestina ettersom Øst-Jerusalem er okkupert og annektert av Israel, samtidig som palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som sin framtidige hovedstad.

(©NTB)