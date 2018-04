Seksåring død i India etter å ha blitt voldtatt for en uke siden

utenriks

Jenta ble funnet bevisstløs på en skole 21. april. Hun hadde hodeskader og kvelemerker på halsen. En mistenkt 23-åring er pågrepet, ifølge politiet.

Jenta ble først brakt til et lokalt helsesenter, deretter til et sykehus i byen Cuttack, der hun døde søndag.

– Jenta fikk hjertestans. Et team med flere spesialister behandlet henne. Hun har vært i dyp koma siden lørdag, opplyser Shyama Kanungo ved sykehuset.

Jentas søster har krevd en rask rettsprosess og dødsdom mot mannen.

India har nylig vedtatt strengere strafferammer for seksuelle overgrep mot barn, deriblant dødsstraff for dem som blir kjent skyldige i å ha voldtatt jenter under tolv år.

(©NTB)