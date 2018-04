Syriske medier: Eksplosjoner utenfor Hama 

utenriks

TV-kanalen oppgir ikke hvor eksplosjonene har funnet sted, men to beboere øst for Hama sier eksplosjonene fant sted på en militærbase, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Militærbasen blir brukt av iranskstøttede styrker.

Israel har ifølge byrået utført en rekke angrep mot iranskstøttede styrker den siste måneden.

Myndighetene i Israel har gjentatte ganger sagt at de ikke vil godta at Iran får et permanent militært fotfeste i Syria, og i februar anklaget Israel iranske styrker ved Homs-basen for å ha sendt en drone inn over Israel.

