Tre pågrepet for terrorplaner i Sverige

utenriks

Svensk politi aksjonerte mandag flere steder i Nord-Sverige og i stockholmsområdet. Tre personer ble pågrepet i Akalla, en forstad nordvest for Stockholm.

De tre er siktet for å ha planlagt et terrorangrep, men verken påtalemyndigheten eller forsvarerne deres har ønsket å kommentere siktelsen.

– Det er en sak der tre sitter varetektsfengslet og etterforskes av sikkerhetspolitiet, som har fulgt disse personene over lang tid, sier aktor Per Lindqvist.

Flere andre personer ble mandag hentet inn til avhør i saken, men det er ikke kjent hvem dette er.

Internasjonale koblinger

Ifølge svensk sikkerhetspoliti (Säpo) har de tre pågrepne internasjonale koblinger. Hva som ligger i dette, er ikke kjent.

– Det finnes internasjonale koblinger i saken, men vi kan ikke si noe om hvilke land det er snakk om, sier Säpos kommunikasjonsdirektør Nina Odermalm Schei.

Säpo vil heller ikke si hvilken forbindelse det eventuelt er mellom de tre pågrepne, men ifølge informerte kilder skal minst en av dem ha hatt kontakt med Rakhmat Akilov.

Terrortiltalt

Akilov står tiltalt for terrorangrepet i Stockholm i april i fjor, der fem mennesker ble drept da en lastebil meide ned fotgjengere i en gågate.

Akilov kommer fra Usbekistan og søkte asyl i Sverige i 2014, men fikk avslag på søknaden og skulle utvises.

Også de tre som ble pågrepet mandag, kommer ifølge flere svenske medier fra Usbekistan og tilhører i likhet med Akilov den tadsjikiske minoriteten i landet.

Islamister eller høyreekstreme

Det er bare to grupperinger som er i stand til å gjennomføre terroraksjoner i Sverige, og det er jihadistiske grupper eller høyreekstremister, mener den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp. Han er ikke overrasket om det fins en kobling mellom de tre pågrepne og Akilov.

– Flere tråder i etterforskningen er uløste. Vi har for eksempel ikke fått klarhet i Akilovs kontaktnett i Sverige, sier Ranstorp.

- Det kan være slik at Säpo nå har etterforsket dette og kommet fram til at det fortsatt fins en sikkerhetstrussel. Disse miljøene er veldig små, så jeg er ikke overrasket over at det dukker opp slike individer, tilføyer han.

Religiøst motiv

At de pågrepne tilhører den tadsjikiske minoriteten i Usbekistan, styrker mistanken om et islamistisk motiv, mener Ranstorp.

– Usbekere har vært ganske aktive på terrorfronten. De har gjennomført angrep i Tyrkia, i New York og St. Petersburg, sier han.

– Det har vært fokus på usbekiske nettverk. Nasjonalitet er viktig ettersom disse miljøene ofte deles opp etter nasjonal bakgrunn. De fra Sentral-Asia og Tsjetsjenia holder seg for seg selv, det er ganske små og lukkede miljøer, sier Ranstorp.

Lang tids planlegging

Terroraksjonen de tre mistenkes for å ha planlagt, var ifølge Säpo trolig ikke nært forestående.

– Forberedelsene til den mistenkte forbrytelsen har pågått over tid, men det finnes ingen indikasjoner på at de planla å slå til i løpet av de nærmeste dagene, heter det i en pressemelding fra svensk påtalemyndighet.

Säpo opplyser at terrorfarenivået i Sverige fortsatt ligger på nivå tre på en skala til fem, noe som innebærer at det foreligger en økt trussel om terror.