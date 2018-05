Minst 16 drept i Den sentralafrikanske republikk

utenriks

Det opplyser organisasjonen Leger Uten Grenser (MSF), et sykehus og FN til nyhetsbyrået AP, som skriver at en prest er blant de drepte.

En talsmann for et sykehus i Bangui sier tolv mennesker ble drept i angrepet mot en kirke. Væpnede menn omringet bygningen før de begynte å skyte og kaste granater mot den, ifølge et øyevitne.

MSF opplyser at seks mennesker er drept og at de har behandlet over 50 sårede fra tirsdagens voldshandlinger. Organisasjonen ber om ro etter at innbyggere truet med å angripe et sykehus i Bangui.

I bydelen Lakwanga ble en moské plyndret, og det meldes om angrep også mot andre moskeer i landet. Minst ti drepte ble brakt til det lokale sykehusets likhus tirsdag, opplyser sjefen for sykehuset.

FN-styrken MINUSCA opplyser til nyhetsbyrået AFP at de har trappet opp sine patruljer i distriktet PK5, der befolkningen er overveiende muslimsk. Det skal ha vært sammenstøt mellom milits og sikkerhetsstyrker i området.

Angrep mot både kristne og muslimer har blitt vanlig i Den sentralafrikanske republikk siden en borgerkrig brøt ut i landet i 2013.

