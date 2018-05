Minst 24 drept i angrep mot moské i Nigeria

utenriks

Kilder ved et sykehus i byen Mubi oppgir at de så langt har mottatt 37 drepte og titalls sårede.

– Vi har evakuert flere titall drepte og sårede til et sykehus, og redningsarbeidet pågår fortsatt, sier Habu Saleh, en frivillig hjelpearbeider, til nyhetsbyrået AFP tirsdag ettermiddag.

Angrepene fant sted i Mubi, som ligger i delstaten Adamawa nordøst i Nigeria.

Den første eksplosjonen fant sted i en moské under ettermiddagsbønnen, mens det andre angrepet rammet folk som flyktet fra bombestedet, opplyser delstatspolitiets talsmann Othman Abubakar.

Lokale innbyggere forteller at de så en ung mann med bombevest som gikk inn i moskeen. Et øyvitne sier at moskeens tak ble sprengt av i eksplosjonen.

Mange anklager den ytterliggående nigerianske islamistgruppa Boko Haram for å stå bak blodbadet.

