Rundt 70 drept i selvmordsangrep i Nigeria

Myndighetene i Nigeria opplyste tidlig at 26 mennesker ble drept og 56 ble såret i de to selvmordsangrepene, som fant sted i Mubi nordøst i Nigeria. Innbyggere i området forteller at tallet på drepte var langt høyere.

– Jeg har deltatt i begravelsen til 68 mennesker, og familiemedlemmer kom med enda flere døde, forteller Muhammad Hamidu.

– Dette er det verste angrepet noensinne i Mubi, sier han.

– Vi har gravd 73 graver der ofrene er gravlagt, forteller en annen innbygger, Abdullahi Labaran.

Unge gutter

Tirsdagens første eksplosjon fant sted i en moské under ettermiddagsbønnen, mens den andre selvmordsbomberen sprengte seg blant folk som flyktet fra bombestedet, opplyser delstatspolitiets talsmann Othman Abubakar.

Selvmordsbomberne skal ha vært unge gutter, og Boko Haram mistenkes for å ha sendt dem.

Minst 20.000 mennesker er drept siden Boko Haram i 2009 grep til våpen i sin kamp for en islamsk stat nordøst i Nigeria.

Mubi har opplevd en rekke selvmordsaksjoner og angrep tidligere, og byen ble en kort periode kontrollert av Boko Haram i 2014.

Motstridende tall

Det er vanlig at det kommer motstridende tall på drepte i Nigeria, der myndighetene langt på vei hevder å ha nedkjempet den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram og er kjent for å tone ned omfanget av terroraksjoner.

Tirsdagens angrep fant sted samtidig med at Nigerias president Muhammadu Buhari er i USA, der han mandag besøkte president Donald Trump i Det hvite hus.

Trump lovet mer støtte i kampen mot Boko Haram, men uten å gå i detaljer.

