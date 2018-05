Republikanere ber Nobelkomiteen gi fredsprisen til Trump

utenriks

Brevet er undertegnet av 18 republikanere i Representantenes hus i Kongressen og ble offentliggjort av Luke Messer fra Indiana onsdag.

Republikanerne viser til Trumps innsats for å få Nord-Korea til å kvitte seg med atomvåpnene og inngå fred med Sør-Korea.

Trump skal etter planen møte Kim Jong-un om kort tid, og den nordkoreanske lederen kunngjorde nylig at han har stengt anlegget der landet har gjennomført atomprøvesprengninger.

Kim har også kunngjort at Nord-Korea stanser alle sine tester av atomvåpen og langtrekkende missiler, noe de republikanske brevskriverne mener Trump må få æren for at man kan takke Trump for.

I brevet viser de til at Nord-Korea i lengre tid har avvist alle krav om atomnedrustning, men at Trumps «fred gjennom kraftfull politikk» har tvunget Nord-Korea til forhandlingsbordet.

(©NTB)