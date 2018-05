Skjebnen til årets nobelpris i litteratur avgjøres fredag

utenriks

– Ja det er riktig. Det blir ingen pressekonferanse, men vi vil sende ut en uttalelse, sier administrerende direktør Louise Hedberg til Sveriges Radio.

Hun legger til at pressemeldingen vil bli publisert så snart møtet med akademiets medlemmer er ferdig.

Bakgrunnen for den mulige utsettelsen er krisen som har rammet Svenska Akademien etter at 18 kvinner i november anklagde den kjente franske kulturpersonligheten Jean-Claude Arnault for seksuelle overgrep eller trakassering. Svenska Akademien har nære bånd til Arnault, som har avvist anklagene.

De 18 medlemmene er teknisk sett oppnevnt på livstid og kan ikke fratre, men de kan velge å ikke delta i møter og avstå fra å fatte beslutninger.

Et annet medlem har vært inaktivt siden 1989 da Akademien nektet å fordømme fatwaen mot Salman Rushdie etter publiseringen av romanen «Sataniske Vers». Fatwaen ble fordømt først 27 år senere.

I henhold til Akademiens statutter, trengs minst tolv medlemmer for å velge inn et nytt medlem, noe som har skapt hodebry for de ti gjenværende medlemmene.

Skandalen har skapt spekulasjoner i mediene om framtiden til litteraturprisen, som i fjor ble tildelt den britiske forfatteren Kazuo Ishiguro og den amerikanske låtskriveren og musikeren Bob Dylan året før.

Kong Carl Gustaf besluttet nylig å endre vedtektene i Svenska Akademien slik at medlemmene tillates å fratre og bli erstattet, og dermed sikre institusjonens overlevelse. Det svenske hoffet opplyste onsdag kveld at vedtektene nå er endret.

(©NTB)