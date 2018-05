Spansk avis: ETA er lagt ned

utenriks

ETAs nedleggelse har vært varslet en god stund. Så sent som 19. april meldte en baskisk TV-kanal at separatistbevegelsen i begynnelsen av mai ville erklære at organisasjonen legges ned.

Dagen etter beklaget ETA den smerte og skade den har påført andre i sin kamp for et selvstyrt Baskerland, og uka etter leverte gruppa fra seg flere kasser med våpen sørvest i Frankrike.

Onsdag publiserte spanske El Diario på sine nettsider et brev som ETA har sendt til baskiske institusjoner og organisasjoner. Gruppa sier her at den erkjenner sitt ansvar for å ha mislyktes med å løse den baskiske politiske konflikten.

Beslutningen om å legge ned organisasjonen «løser ikke konflikten som Baskerland fortsatt har med Spania og Frankrike», heter det i brevet.

ETA, som i flere tiår kjempet en væpnet kamp for en uavhengig baskisk stat nord i Spania og sørvest i Frankrike, erklærte permanent våpenhvile for sju år siden.

(©NTB)