Flere skadd da bål eksploderte under jødisk feiring i London 

Ifølge den britiske rikskringkasteren rykket nødetatene raskt ut i stort omfang til arrangementet, som fant sted ved Stamford Hill.

Den jødiske nettsiden The Yeshiva World skriver at folk var samlet for å feire Lag Ba'Omer, en jødisk fest der det er vanlig å brenne bål.

– Det ser ut til at eksplosjonen ble forårsaket av bensin og ikke en smarttelefon, selv som det helt klart ble plassert flere smarttelefoner inne i haugen som skulle brennes, skriver nettsiden.

Øyenvitner har oppgitt at en jødisk religiøs leder like før hadde holdt en tale om faren ved smarttelefoner og sagt at han ville brenne en. Ifølge den jødiske nettavisen holdt han den samme talen i fjor.

Mange fikk panikk da bålet eksploderte. Rundt 30 personer fikk behandling på stedet, og rundt ti av dem ble sendt til sykehus, flere av dem med brannskader i ansiktet.

