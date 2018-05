Kina lover å støtte oppbyggingen av Nord-Koreas økonomi

utenriks

Wang fortalte sin nordkoreanske motpart at Kina verdsetter det tradisjonelle forholdet mellom de to landene. Samtidig roste han Nord-Koreas tiltak for å redusere spenningene på Koreahalvøya, ifølge en uttalelse fra utenriksdepartementet i Beijing torsdag.

Wang sa også at Kina er villig til å samarbeide med Nord-Koreas myndigheter for å styrke landenes praktiske samarbeid om økonomi og handel. Han understreker også at Kina støtter Nord-Korea når landet «samler styrken sin til å bygge opp økonomien».

Uttalelsen gjenspeiler den gode utviklingen som har skjedd i forholdet mellom de to landene den siste tiden. Wang er den høyeste kinesiske tjenestemannen som har besøkt Nord-Korea på flere år, og det er første gang siden 2007 at en kinesisk utenriksminister tar seg en tur til det isolerte regimet.

Kina har lenge vært Nord-Koreas nærmeste og eneste samarbeidspartner, men sanksjonene mot Nord-Korea har ført til at handelen mellom de to landene er kuttet med rundt 90 prosent. Kina har støttet en rekke stadig strengere FN-sanksjoner mot Nord-Korea, som er innført som en reaksjon på landets atomvåpenprogram.

(©NTB)