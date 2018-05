OPCW skal åpne graver i Douma

utenriks

OPCW-inspektørene har tidligere tatt over 100 prøver i Douma, der minst 40 mennesker ifølge opprørere og hjelpearbeidere ble drept i et kjemisk angrep 7. april i år.

Syriske og russiske myndigheter avviser påstanden om bruk av kjemiske våpen som propaganda og har gitt OPCW-inspektørene adgang til området der det angivelige angrepet fant sted.

For å fastslå om det ble brukt sarin- eller klorgass i angrepet, slik enkelte hevder, ønsker inspektørene nå å åpne graver og ta biologiske prøver fra noen av ofrene, sier OPCWs leder Ahmet Uzumcu til Financial Times.

– Dette er en svært sensitiv prosess. Det er derfor vi er forsiktige. Selv om våre eksperter tidligere har vært med på noen obduksjoner, er det første gang vi åpner graver, sier Uzumcu.

Ifølge OPCW-lederen vil inspektørenes rapport om Douma-angrepet trolig først foreligge om en måned, men det er uklart om den vil bli offentliggjort.

USA, Storbritannia og Frankrike ventet ikke på noen bekreftelse om at det var benyttet kjemiske våpen i Douma og angrep uka etter to påståtte lagre for kjemiske våpen utenfor Homs og et påstått forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen utenfor Damaskus.

NATO uttrykte «full støtte» til angrepet, mens jusseksperter slo fast at det var brudd på Folkeretten og FN-pakten.

(©NTB)