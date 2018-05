Oscar-akademiet ekskluderer Cosby og Polanski

utenriks

Det er klart etter en avstemning blant alle styremedlemmene i The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, også kjent som Oscar-akademiet.

Både Cosby og Polanski har stått i sentrum av sexskandaler, og denne uka samlet Oscar-styret seg for å avgjøre hvorvidt disse sakene skulle få følger for de to. Torsdag var konklusjonen klar, begge blir ekskludert fra det prestisjetunge akademiet.

Ifølge et flertall av styremedlemmene har Bill Cosby og Roman Polanski brutt med akademiets regler for anstendig oppførsel og respekt. I oktober fjor ble filmprodusenten Harvey Weinstein ekskludert med samme begrunnelse.

Bill Cosby (80) ble i forrige uke kjent skyldig i å ha dopet ned og forgrepet seg seksuelt mot en kvinne. 60 andre kvinner har også anklaget ham for seksuelle overgrep. Den aldrende komikeren er satt i husarrest i påvente av dom.

Roman Polanski (84) ble i 1977 pågrepet og siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 13 år gammel jente. Han tilsto og satt 42 dager i fengsel men klarte deretter å flykte før dommen falt. Polanski bor i Frankrike og har ikke vært tilbake i USA, som har hatt en arrestordre på ham siden 1978.

I fjor ble Polanski etterforsket for nye voldtektsanklager i Sveits, men saken ble henlagt av sveitsisk politi.

(©NTB)