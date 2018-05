Terrormistenkte i Sverige skal ha planlagt angrep siden i fjor

utenriks

Det opplyser påtalemyndigheten i forbindelse med et fengslingsmøte torsdag for de tre mennene på henholdsvis 29, 38 og 45 år.

Det første fengslingsmøtet var for 38-åringen, som ble varetektsfengslet. Fengslingsmøtene for de to andre, holdes senere på ettermiddagen. Påtalemyndigheten har begjært alle tre varetektsfengslet.

De tre mennene ble pågrepet mandag da Säpo, det svenske sikkerhetspolitiet, slo til mot en leilighet i Akalla nordvest i Stockholm.

Ifølge Säpo har de tre pågrepne internasjonale koblinger. Hva som ligger i dette, er ikke kjent.

– Det finnes internasjonale koblinger i saken, men vi kan ikke si noe om hvilke land det er snakk om, sa Säpos kommunikasjonsdirektør Nina Odermalm Schei da pågripelsene ble kjent.

Säpo vil heller ikke si hvilken forbindelse det eventuelt er mellom de tre pågrepne, men ifølge informerte kilder skal minst en av dem ha hatt kontakt med Rakhmat Akilov, som er tiltalt for bilangrepet i Stockholm i fjor der fem personer ble drept.

