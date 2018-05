Trump innrømmer at han betalte Cohen tilbake «hysjpengene» til pornostjerne

utenriks

Det var Trumps nyansatte personlige advokat, Rudy Giuliani, som onsdag opplyste at Trump betalte tilbake de 130.000 dollarene som Cohen ga til pornostjernen Stormy Daniels for å holde munn om et angivelig seksuelt forhold til Trump.

Trump selv fulgte opp på Twitter torsdag morgen med å påstå at pengene ikke var et valgkampbidrag fordi de ikke kom fra valgkampkassa.

Han sa at betalingen var del av en privat avtale mellom to parter, og at hensikten var å stanse det han kalte utpressing og falske anklager om et seksuelt forhold. Han antydet også at han vil gå til sak mot Daniels for å ha brutt avtalen.

Twitter-meldingene tolkes som at Trump innrømmer at han kjente til Cohens avtale med Daniels og at han hadde betalt tilbake Cohens utlegg, stikk i strid med at han tidligere tvert har avvist all kjennskap til saken.

Overfor Fox News' Sean Hannity insisterte Giuliani også på at betalingen var lovlig ettersom det ikke dreide seg om valgkamppenger.

Kjente til avtalen

På spørsmål om Trump visste om ordningen, svarer Giuliani at han ikke kjente til alle detaljene i avtalen:

– Men han visste om den i hovedtrekk, og at Michael skulle ta seg av situasjonen sånn, slik også jeg gjør for mine klienter. Jeg plager ikke dem med hver eneste lille ting som dukker opp. Dette er folk som har veldig mye å gjøre.

Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford, hevder hun hadde sex med Trump i 2006, bare noen måneder etter at hans kone Melania fødte sønnen deres, og at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016 for å holde tett om det påståtte seksuelle forholdet.

Daniels måtte signere en taushetserklæring, som hun nå prøver å få opphevet siden Trump aldri signerte den.

Trump nektet

Cohen har innrømmet å ha betalt beløpet til Daniels, men Trump har nektet både kjennskap til betalingen og for å ha hatt sex med pornostjernen.

Daniels' advokat, Michael Avenatti, sier avsløringen er oppsiktsvekkende.

– Herr Trump har tydeligvis vært med på å begå lovbrudd, og det må få alvorlige konsekvenser. Han har løyet til det amerikanske folk og ført dem bak lyset, sier Avenatti.

– Det mest vesentlige med denne avsløringen er at det undergraver argumentet om at Cohen handlet alene. Det impliserer presidenten direkte, sier jussekspert Richard L. Hasen ved Universitetet i Irvine i California.

I likhet med flere andre jusseksperter spør han seg hva Giuliani ønsket å oppnå med utspillet.

Juristene diskuterer

Selv om Giuliani insisterer på at betalingen var lovlig, diskuterer jurister om den kan betraktes som et ulovlig valgkampbidrag siden den skjedde midt i valgkampen, like før valget. Da var Trump under angrep for andre tilfeller av ufin opptreden mot kvinner, blant annet det famøse opptaket der han skryter av at han har rett til å ta kvinner i skrittet uten deres samtykke.

Dersom Cohen eller Trump kan påvise at de diskuterte betalingen lenge før Trump stilte som presidentkandidat, kunne betalingen oppfattes som en personlig tjeneste og ikke et valgkampbidrag.

Men hvis hensikten med betalingen var å hjelpe Trump i valgkampen, kan den betraktes som et valgkampbidrag, og siden beløpet er langt høyere enn det som Cohen ville ha lov å gi til valgkampen, ville det være klart ulovlig.

Om betalingen er et lån, ville det være bedre for Cohen, men verre for Trump. En kandidat kan bruke så mye av sine egne penger han ønsker til valgkampen, men loven krever at det oppgis.

Cohen er selv i hardt vær. Han er under etterforskning av FBI i New York på grunn av betalingen til Daniels, og hjemmet og kontoret hans ble nylig ransaket av politiet som lette etter dokumentasjon.

