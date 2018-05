Gjengmedlem dømt til 20 års fengsel i Danmark

utenriks

Aktor i saken Billal Nabil Hasan la ned påstand om livsvarig fengsel for 27-åringen, mens byretten i København falt ned på 20 års fengsel.

Hasan erkjente under rettssaken å ha avfyrt elleve skudd, men han nektet for å ha skutt for å drepe, og han nektet også for at skuddene ble avfyrt som et ledd i et gjengoppgjør. Han anket derfor dommen på stedet.

Den lengste tidsbestemte straffen i Danmark, er vanligvis 20 år. Neste trinn er livsvarig fengsel, men i spesielle tilfeller kan det også idømmes fengselsstraff som ligger mellom dette.

Ved gjengrelaterte forbrytelser åpner dansk grunnlov for å øke strafferammen til det dobbelte av hva forbrytelsen ellers ville ha gitt.

Loyal to Familia (LTF) oppsto i 2012 og har både medlemmer med innvandrerbakgrunn og etniske dansker i sine rekker.

Skytingen Billal Nabil Hasan ble funnet skyldig i, fant sted på Ydre Nørrebro, der den rivaliserende gjengen Brothas står sterkt.

Hasan skjøt først mot en 19 år gammel mann, deretter mot to butikker der Brothas-medlemmer er kjent for å vanke. Ingen ble truffet av skuddene og han løp deretter fra stedet.

Kort tid etter skjøt han også mot to tilfeldige syklister. En 31 år gammel svensk kvinne ble truffet i baken, mens en 34 år gammel mann ble streifet av et prosjektil.

