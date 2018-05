NBC: – FBI overvåket telefonsamtalene til Trumps advokat

utenriks

Kanalen meldte først at etterforskerne, ifølge to anonyme kilder med kjennskap til saken, avlyttet minst én samtale mellom Cohen og Det hvite hus. Men sent torsdag kveld har tre høytstående regjeringskilder tatt kontakt og opplyst at samtalene kun ble overvåket. Det betyr at etterforskerne hadde tilgang til samtalelogger, men ikke innholdet i samtalene.

Det er ikke kjent hvor lenge overvåkingen skal ha pågått, men etter det NBC har kjennskap til, ble kontoret og boligen til Cohen samt et hotellrom som han benyttet, overvåket i flere uker før politiet aksjonerte i begynnelsen av april.

Verken FBI eller statsadvokatens kontor i New York vil kommentere saken.

Det er tidligere kjent at Cohen i hemmelighet skal ha blitt overvåket av politiet i lang tid. FBI skal blant annet ha sikret seg innholdet på flere av Cohens mobiltelefoner samt og lydopptak fra diverse samtaler han hadde tatt opp.

Cohen, som er Trumps personlige advokat, har innrømmet å ha betalt pornostjernen Stormy Daniels, som hevder hun hadde sex med Trump i 2006, for å ikke å gå til pressen med historien.

Torsdag innrømmet Trump at han tilbakebetalte Cohen de 130.000 dollarene som advokaten ga til Daniels.

(©NTB)