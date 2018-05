Vulkanutbrudd i boligområde på Hawaii – tusenvis evakuert

utenriks

I tillegg omfattes rundt 10.000 personer av frivillige evakueringer i områdene rundt lokalsamfunnet Leilani Estates, der gaten som har sprukket ligger.

Kilauea-vulkanen er en av verdens mest aktive vulkaner. Etter flere dager med jordskjelv rammet vulkanutbruddet like ved byen Pahoa på Hawaiis hovedøy torsdag.

En innbygger sier lavaen skjøt 45 meter opp i lufta, mens en annen sier utbruddet hørtes ut som en jetmotor på nært hold.

Ikaika Marzo opplyser at lavaen har spredd seg utover et område på omtrent 182 meter bredt bak et hus i Leilani.

Eksperter kan ikke si hvor lenge utbruddet vil vare.

Advarer mot nye utbrudd

Myndighetene advarer om at nye utbrudd kan komme som følge av de siste dagenes jordskjelv, og at det er uforutsigbart når og hvor det eventuelt vil skje. De har også advart om at potensielt dødelig konsentrasjon av svoveldioksidgass kan utgjøre en fare i området.

– Vær forsiktige og forbered dere på å holde familiene deres sikre, skriver guvernør David Ige på Twitter.

Hawaii er en vulkansk øygruppe som består av i alt fem vulkaner, hvorav Kilauea-vulkanen er den største.

Skogen brenner

TV-bilder viser hvordan lava spruter opp fra en sprekk i veien. På dronebilder kan man se lava som renner gjennom en skog.

En av innbyggerne, Jeremiah Osuna, har bilder som viser at lavaen brenner i trærne. Han beskriver det som «et ildteppe».

– Det hørtes ut som om du skulle ha puttet en haug med stein i en tørketrommel for så å skru på maks styrke. Du kunne lukte svovel, brennende trær, krattskog og sånn, sier han.

Både lokale myndigheter, Hawaiis delstatsmyndigheter og USAs føderale myndigheter har hele uken sagt at innbyggerne måtte forberede seg på å evakuere på kort varsel, ettersom et vulkanutbrudd kommer uten særlig forvarsel.

(©NTB)