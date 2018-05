Badstu reduserer risikoen for slag

utenriks

Forskere ved Östra Finlands Universitet har funnet ut at den som sitter i badstu fire til sju ganger i uka, reduserer risikoen for å få slag med hele 61 prosent.

Professor Hans Hägglund ved Akademiska sjukhuset i Uppsala er overrasket over at effekten er så høy, men forstår hvorfor badstu er bra for hjerte- og karsystemet.

– Det som skjer når man tar badstubad, er at de perifere blodkarene utvides, og at blodtrykket minker, sier han.

Jo oftere, desto bedre

Den finske undersøkelsen har kartlagt vanene til drøyt 1.600 menn og kvinner og deretter justert resultatet for risikofaktorer som røyking, mosjonsvaner, kroppsmasse og alkoholvaner.

– Vi vet at livsstil spiller en stor rolle, men badstubad er ikke studert på en så strukturert måte før, sier Hägglund.

Selv to-tre badstubesøk i uka gir positiv helseeffekt og reduserer risikoen for slag med 14 prosent, ifølge forskerne.

Varmt og fuktig

Undersøkelsen tar ikke uventet for seg bruken av klassisk finsk badstu, der temperaturen er på mellom 70 og 80 grader og luftfuktigheten er høy.

Hvor lenge folk sitter i badstuen, er det ikke tatt hensyn til, men tidligere undersøkelser har vist at man bør sitte en stund.

– Når det gjelder hjerte- og karsykdommer har man funnet ut at helseeffekten er større jo lengre man sitter, sier Hägglund.

Selv er professoren innom badstua fire-fem ganger i uka, og han anbefaler varmt andre å gjøre det samme.

– Badstu er ikke bare helsebringende, det er jo også hyggelig, sier han.

