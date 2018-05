Indisk tenåring voldtatt og brent til døde

utenriks

Ifølge påtalemyndigheten i delstaten ble jenta voldtatt av to menn i landsbyen Chatra torsdag, mens familien var i et bryllup.

Familien klaget til det lokale landsbyrådet, som dømte de to mennene til 100 situps og en bot på 50.000 rupier, om lag 6.000 kroner.

De to mennene ble rasende og returnerte deretter til landsbyen, sammen med flere medhjelpere. Jentas foreldre ble angrepet og banket opp, huset ble rasert og 16-åringen ble satt fyr på og drept.

India har de siste årene blitt rystet av en rekke brutale massevoldtekter og voldtekter av mindreårige, noe som har vakt stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og ført til debatt om kvinners rettigheter i landet.

Fredag tok en 55 år gammel mann livet sitt etter å ha blitt anklaget for å ha voldtatt en ni år gammel jente i delstaten Andhra Pradesh.

Mandag døde en seks år gammel jente som i forrige måned ble funnet bevisstløs på en skole i delstaten Odisha. Jenta var voldtatt, hadde hodeskader og kvelemerker, og en 23-åring er pågrepet, mistenkt i saken.

India har nylig vedtatt strengere strafferammer for seksuelle overgrep mot barn, deriblant dødsstraff for dem som blir kjent skyldige i å ha voldtatt jenter under tolv år.

I 2016 ble det anmeldt 40.000 voldtekter i India, men det reelle antallet antas å være langt høyere.

