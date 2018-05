Navalnyj pågrepet under Putin-protest 

utenriks

Navalnyj-tilhengere demonstrerte i en rekke russiske byer lørdag, i forbindelse med at Putin mandag blir innsatt for en ny seksårsperiode etter å ha sikret seg nærmere 77 prosent av stemmene under valget i mars.

Alexej Navalnyj og hans tilhengere anklager Putin for å ha en autoritær lederstil, og et av slagordene de benytter er «Han er ikke vår tsar».

Navalnyj ble selv nektet å stille som kandidat i presidentvalget på grunn av en tidligere dom for bedrageri.

Lørdag ble han pågrepet i Moskva under en demonstrasjon det ikke var søkt om tillatelse til. Også i flere andre russiske byer var det demonstrasjoner, og flere titall Navalnyj-tilhengere ble pågrepet.

I Krasnojarsk i Sibir ble 15 pågrepet, blant dem også en journalist, melder den uavhengige gruppen OVD-Info. I Barnaul i Sibir skal ti ha blitt pågrepet, og i Tsjeljabinsk i Ural ble tre pågrepet.

Også forrige gang Putin ble tatt i ed, i 2012, brøt det ut sammenstøt mellom politiet og demonstranter, og flere hundre mennesker ble pågrepet. Rundt 30 av dem ble i ettertid dømt til opptil 4 1/2 års fengsel.

(©NTB)