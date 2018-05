23 gruvearbeidere omkom i Pakistan

utenriks

Ulykkene skjedde i Marwar-regionen nær byen Quetta i Balutsjistan-provinsen.

Ifølge en talsmann for redningsmannskapene hadde det samlet seg metangass nede i kullgruvene, og da gassen eksploderte raste deler av gruvegangene sammen.

Redningsmannskapene jobbet i over ti timer for å hente ut omkomne og overlevende fra den ene gruva, forteller Syed Husnain Ahmad Shah. .

– Vi fant 16 omkomne og reddet ut sju skadde fra gruva, opplyser han.

De skadde ble sendt til et sykehus i Quetta, men for fire av dem sto ikke livet til å redde, opplyser en talsmann for sykehuset.

Søndag ble det hentet ut fem omkomne også fra en annen kullgruve i området.

Pakistanske gruver er beryktet for elendig sikkerhet og mangelfull ventilasjon, og ulykker inntreffer ofte.

(©NTB)