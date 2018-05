Irakiske kampfly angrep mål i Syria

utenriks

– Statsminister Haidar al-Abadi beordret det irakiske flyvåpenet til å gjennomføre et smertefullt angrep mot en av terroristlederne i IS, som befant seg sør for landbyen Deshaisha på syrisk territorium, heter det i en kunngjøring fra den irakiske statsministerens kontor.

Det er ikke kjent hvilken IS-leder som var mål for angrepet, som den israelske forsvarsledelsen betegner som vellykket.

Irakiske myndigheter erklærte i desember seier over IS, som på det meste kontrollerte en tredel av landet.

IS er langt på vei også nedkjempet i Syria, men holder fortsatt stand i enkelte lommer i landet. Opprørerne gjennomfører fortsatt også sporadiske angrep i Irak.

Irak gjennomførte også flyangrep mot påståtte IS-mål i Syria 19. april i år.

(©NTB)