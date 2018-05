Iran åpner for å beholde atomavtalen selv om USA trekker seg

utenriks

Det sier landets president, Hassan Rouhani, under en et møte med politikere i byen Mashad, nordøst i Iran. Der uttalte Rouhani at USA begår "en strategisk feil" om de trekker seg, men at avtalen for Irans del ikke er avhengig av amerikansk støtte.

Uttalelsene fra Rouhani kommer før USAs president Donald Trumps ventes å ta en avgjørelse angående atomavtalen 12. mai. Både Storbritannia, Tyskland og Frankrike har i løpet av den siste tiden forsøkt å overtale ham til å beholde avtalen.

Senest snakket Trump med Storbritannias Statsminister Theresa May i helgen, og mandag er utenriksminister Boris Johnson i Washington for å diskutere atomavtalen med visepresident Mike Pence og nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton.

–Kun Iran kommer til å tjene på at avtalen droppes, skrev Johnson i en New York Times-kommentar i forbindelse med besøket mandag.

– Av alle muligheter vi har for å sørge for at Iran aldri utvikler atomvåpen, er det denne pakten som har færrest ulemper. Den har sine svakheter, definitivt, men jeg er sikker på at de kan ordnes, skrev Boris Johnson i kommentaren.