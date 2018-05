Audi stanser leveransene av A6- og A7-modeller

utenriks

Innrømmelsen kom etter at det tyske samferdselsdepartementet varslet etterforskning av mistanker om at selskapet har installert systemer for utslippsjuks i 60.000 dieselbiler av typen A6 og A7 verden over. Rundt halvparten av disse bilene ruller på tyske veier.

Saken ble først rapportert av nyhetsmagasinet Spiegel, som skriver at tilbakekalling av et høyt antall biler er sannsynlig. Ifølge Spiegel er bilene utstyrt med programvare som etter en stund trapper ned forbruket av en spesiell væske som renser utslipp. Formålet skal være å unngå at det blir behov for å etterfylle såkalt AdBlue mellom vanlige servicer.

En reduksjon i bruken av AdBlue forårsaker imidlertid en økning i utslippene av skadelige nitrogenoksider, noe som kan gjøre de aktuelle dieselmodellene mer forurensende.

Audi sier i en uttalelse tirsdag at de har meldt inn «uregelmessighetene» til myndighetene umiddelbart etter at de ble oppdaget. Kundene vil bli varslet og tilbudt en oppdatering av programvaren i bilene, opplyser selskapet.

(©NTB)