EU fast bestemt på å verne atomavtalen

utenriks

EUs utenrikspolitiske sjef Federica Mogherini sier at EU er fast bestemt på å verne atomavtalen med Iran, og lover å holde seg til avtalen hvis Teheran fortsatt overholder sin del.

– Atomavtalen virker etter hensikten, som er å garantere at Iran ikke utvikler atomvåpen, sa Mogherini, som rettet en direkte appell til det iranske folket og deres ledere om å holde seg til det som er avtalt.

Hun føyde til at hun er «spesielt bekymret» over president Donald Trumps kunngjøring om nye sanksjoner, og advarer om at EU vil forsvare sine økonomiske interesser.

Tyskland, Frankrike og Storbritannia brukte på sin side det diplomatiske uttrykket «beklager» om president Donald Trumps beslutning.

Frankrikes president Emmanuel Macron sier at tilhengerne av avtalen vil arbeide sammen for en «ny og bredere» Iran-avtale.

I en twittermelding sier Macron at hele ikke-spredningsregimet står på spill og at de tre landene vil arbeide for å etablere et bredere grunnlag som omfatter kjernefysisk aktivitet, perioden etter 2025 (da Iran-avtalen skulle utløpe), rakett-aktivitet og stabilitet i hele Midtøsten, spesielt Syria, Jemen og Irak.