USA ute – Iran-avtalens skjebne i Europas hender

utenriks

– Jeg kunngjør i dag at USA vil trekke seg ut av atomavtalen med Iran, sa Trump i en tale tirsdag kveld.

Han hamret løs på avtalen, som han hevdet ikke har fått Iran til å legge bort sine planer om å utvikle atomvåpen.

– Det er en grusom avtale. Den har ikke brakt oss fred og kommer aldri til å gjøre det, sa Trump, som også varslet gjeninnføring av sanksjonene mot Iran.

– Når jeg gir et løfte, holder jeg det, slo han fast, med henblikk på valgløftet om å skrote avtalen.

Nå blir det opp til de resterende partene i avtalen å opprettholde sine forpliktelser, slår FNs generalsekretær António Guterres fast.

Opp til Europa

Frankrike, Tyskland og Storbritannia, som alle er part i avtalen, beklager utviklingen. Det samme gjør Norge.

Frankrikes president Emmanuel Macron slår fast at hele det internasjonale regimet for å hindre spredning av atomvåpen står på spill. Avtalens tilhengere vil nå arbeide for en «ny og bredere» overenskomst, varsler han. Også EUs utenrikssjef Federica Mogherini beklager Trumps utspill. EU er fast bestemt på å opprettholde atomavtalen, slår hun fast.

Irans president Hassan Rouhani varsler at landet ikke trekker seg fra avtalen, men ønsker nye forhandlinger med partene. Han ga uttrykk for at han tror avtalen kan overleve, selv uten USA.

– Det dreier seg om en internasjonal avtale forankret i FNs sikkerhetsråd, men det er først og fremst opp til EU å redde den, og Iran har ikke mye å gå på. Avtalen har gitt dem langt mindre enn de kunne forvente, og Trump har sabotert den etter beste evne, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI til NTB.

Truet Iran

Trump hadde en klar advarsel til Iran på lager: Landet vil få «større problemer» hvis det fortsetter å arbeide mot å skaffe seg atomvåpen.

Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton gjør det klart at sanksjonene umiddelbart vil gjelde alle nye kontrakter med regimet i Iran. Han la til at europeiske selskaper vil ha «flere måneder på seg» til å komme seg ut av Iran-avtaler.

Trumps tale bringer verden tilbake til et punkt hvor siktemålet blir å unngå krig, mener Lodgaard.

– Det var en uforsonlig tale som var uten sidestykke i sin fordømmelse og entydighet. Og den setter USA på kurs mot krig i Midtøsten. Han sier blant annet at Iran skal få større problemer enn noen gang tidligere, sier han.

Lodgaard har fulgt situasjonen rundt Irans atomprogram tett i en årrekke.

– Verden må ta høyde for et forsterket hardkjør mot Iran. Da EU innledet forhandlinger med Iran i 2003, var det grunnleggende siktemålet å unngå krig. Nå er vi tilbake der, konstaterer han.

Støtte fra Israel

Avtalen om Irans omstridte atomprogram ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, EU og Iran i 2015.

Formålet med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet prøvde å utvikle atomvåpen – noe iranske myndigheter gjentatte ganger har benektet. Regimet i Teheran godtok større begrensninger på sitt atomprogram, i bytte mot opphevelse av sanksjoner.

Atomavtalen støttes i dag av et nærmest samlet verdenssamfunn, men det finnes noen viktige unntak.

– Israel støtter fullt ut president Donald Trumps modige beslutning om å avvise den katastrofale atomavtalen, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag.

Også Saudi-Arabia støtter fullt og helt Trumps beslutning.